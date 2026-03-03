Видео: Мирра Андреева мило целуется со своей собакой на турнире в Индиан-Уэллсе

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева мило пообщалась в Индиан-Уэллсе (США) со своей собакой Рэсси. Во время тренировки Рэсси бегала по корту, затем Андреева взяла её на руки и поцеловалась с питомцем.

18-летняя Мирра Андреева является действующей победительницей турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В прошлогоднем финале она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Матчи основной сетки «тысячника» в Индиан-Уэллсе пройдут с 4 по 15 марта. Последним матчем Мирры Андреевой был четвертьфинал в Дубае (ОАЭ), в котором россиянка потерпела поражение от американки Аманды Анисимовой.