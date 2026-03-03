Хольгер Руне показал свою тренировку в ходе реабилитации после травмы

18-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал в соцсети видео, где показал процесс своей тренировки в ходе реабилитации после полученной травмы и перенесённой впоследствии операции.

«Работа над ахиллом продолжается, каждый день прогрессирую», — подписал публикацию Руне.

Напомним, 18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия, он перенёс операцию. Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика.