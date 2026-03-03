Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне показал свою тренировку в ходе реабилитации после травмы

Хольгер Руне показал свою тренировку в ходе реабилитации после травмы
Комментарии

18-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал в соцсети видео, где показал процесс своей тренировки в ходе реабилитации после полученной травмы и перенесённой впоследствии операции.

«Работа над ахиллом продолжается, каждый день прогрессирую», — подписал публикацию Руне.

Напомним, 18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия, он перенёс операцию. Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика.

Материалы по теме
Хольгер Руне назвал примерные сроки возвращения на корт после травмы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android