«Это про самообладание, про терпение». Циципас — о том, чему его научили травмы

«Это про самообладание, про терпение». Циципас — о том, чему его научили травмы
Комментарии

43-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился, чему научили его полученные травмы и пережитая физическая боль.

– Недавно ты сказал, что здоровье – это самое важное в твоей жизни. Научили ли тебя травмы и боль узнать себя с новой стороны?
– Травмы и боль научили меня понять значение слова «стойкость». Это про самообладание, про терпение. Самое сложное для меня – это когда у тебя что-то болит, и тебе надо оставаться терпеливым, позволять себе переживать взлёты и падения, потому что именно боль влияет на твои взлёты и падения. Я просыпался почти каждый день с сильной болью в спине и с мыслями и о том, что не хочу играть в теннис, потому что, когда ты травмирован и у тебя невыносимая боль, как у меня, теннис уже не доставляет тебе удовольствия. Ты не можешь нормально играть и жить, думать о чём угодно. Думаешь только про свою спину. Жизнь становится очень несчастной, и теперь, когда я не в таком положении, жизнь для меня – это чистая радость и сплошное удовольствие.

– А как сейчас твоя спина?
– Ничего не болит, слава богу. Всё хорошо, — сказал Циципас в интервью «Больше!».

Комментарии
