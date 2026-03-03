Скидки
«Это лучший пример». Стефанос Циципас назвал образец долголетия в теннисе

«Это лучший пример». Стефанос Циципас назвал образец долголетия в теннисе
43-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас ответил, кого считает примером долголетия в своём виде спорта.

– Если бы ты мог что-то изменить в своей системе, что бы это было?
– Долголетие. Хотелось бы играть до 50 лет, думаю, было бы неплохо.

– А можешь привести реальный пример?
– Конечно. Новак Джокович является отличным примером, потому что ему уже почти 40 лет. Он по-прежнему играет в теннис на невероятном уровне. Я восхищаюсь этим. Он сделал всё, чтобы достичь совершенства. Он один из немногих профессионалов в нашем спорте, которые довели теннис до такого уровня, когда речь идёт о здоровье, его благополучии, заботе о здоровье – применении вещей, о которых теннисисты даже никогда не слышали и не думали. Он на шаг впереди всех в том, как он питается, спит, восстанавливается. Это лучший пример, — сказал Циципас в интервью «Больше!».

