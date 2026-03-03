Место взрыва в Фуджейре находилось примерно в 13 км от локации «челленджера» в ОАЭ

Сегодня, 3 марта, матчи на «челленджере» в Фуджейре (ОАЭ) были прерваны после того, как в районе раздались звуки взрывов. Расстояние от места взрыва до локации, где проходит теннисный турнир, составило 13 км.

Взрыв прогремел во время утренней сессии. Известно, что в Фуджейре упали обломки дронов в нефтяной промышленной зоне, прозвучал взрыв, после этого начался сильный пожар. Над кортом теннисного турнира были слышны звуки летающих самолётов. Теннисисты, судья на вышке и болбои быстро покинули корт.

В эти дни на Ближнем Востоке идут военные действия во многих странах. Из-за этого многие теннисисты не могут покинуть ОАЭ, так как в стране закрыто воздушное пространство.