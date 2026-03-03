Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев, Рублёв и Хачанов смогли покинуть Дубай и вылетели в Стамбул

Медведев, Рублёв и Хачанов смогли покинуть Дубай и вылетели в Стамбул
Комментарии

Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв покинули ОАЭ и вылетели из Омана в Стамбул. Об этом сообщила мама Рублёва Марина Марьенко.

«Жду от Андрея звонка о прибытии в Стамбул. Организовали спецрейс для команды Медведева, Хачанова, Рублёва. Вылетели из Омана в 16:00, жду звонка о прибытии в Стамбул, оттуда ребята летят в Лос-Анджелес. Лететь 6 часов 30 минут, сказали. Если не ошибаюсь, помогли с организацией из ATP. Долго не разрешали вылет», — приводит слова Марьенко «РИА Новости Спорт».

Медведев, Рублёв и Хачанов выступят на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 4 по 15 марта. Они должны начать соревнования со второго круга, не ранее субботы, 7 марта.

Материалы по теме
Медведев и Рублёв ищут пути покинуть Дубай. Им пришлось сняться с микста в Индиан-Уэллсе Медведев и Рублёв ищут пути покинуть Дубай. Им пришлось сняться с микста в Индиан-Уэллсе
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android