ATP отменила два «челленджера» в ОАЭ и предложила игрокам самим оплатить билеты из Омана

Белорусский теннисист Илья Ивашко сообщил, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) прислала ему уведомление об отмене обоих турниров в Фуджейре. Игрокам предложили покинуть страну на чартерном рейсе за € 5 тыс. с человека.

Фото: Из социальных сетей Ильи Ивашко

«Оба челленджер‑турнира здесь (Fujairah 1, Fujairah 2) официально отменены. ATP рассматривает возможность чартерного рейса на четверг, 5 марта, из Маската: вылет в 15:00, направление — Милан с промежуточной остановкой в Египте. Стоимость — 5 000 евро с человека. Спасибо всем за терпение и понимание. Удачных и безопасных путешествий!» — говорится в письме.

«Комментарии излишни», — отреагировал Ивашко.

Ранее матчи на «челленджере» в Фуджейре были остановлены после сообщений о взрывах в районе города. Взрыв произошёл примерно в 13 километрах от места проведения турнира.

