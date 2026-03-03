Рублёв, Медведев и Хачанов прибыли в Стамбул после вылета из Омана

Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв приземлились в Стамбуле (Турция). Об этом сообщила мама Рублёва Марина Марьенко.

«Прилетели в Стамбул», — приводит слова Марьенко «РИА Новости Спорт».

Медведев, Рублёв и Хачанов сегодня покинули ОАЭ и вылетели из Омана в Стамбул, чтобы далее отправиться в США. Россияне выступят на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 4 по 15 марта. Они должны начать соревнования со второго круга, не ранее субботы, 7 марта.

В эти дни на Ближнем Востоке идут военные действия во многих странах. Из-за этого многие теннисисты не могут покинуть ОАЭ, так как в стране закрыто воздушное пространство.