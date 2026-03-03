Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Захарова пробилась в основную сетку турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Анастасия Захарова пробилась в основную сетку турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Комментарии

86-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финале квалификации она обыграла представительницу Чехии Линду Фрухвиртову, занимающую 121-ю строчку рейтинга. Матч завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. В её рамках Захарова ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Фрухвиртовой три эйса, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 4 по 15 марта. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Мирра Андреева.

Материалы по теме
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android