Анастасия Захарова пробилась в основную сетку турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

86-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финале квалификации она обыграла представительницу Чехии Линду Фрухвиртову, занимающую 121-ю строчку рейтинга. Матч завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. В её рамках Захарова ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Фрухвиртовой три эйса, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 4 по 15 марта. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Мирра Андреева.