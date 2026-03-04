«Понял, что между нами нет нужной «химии». Циципас — о сотрудничестве с Иванишевичем

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, почему у него не сложилось сотрудничество с Гораном Иванишевичем.

— Когда мы начали работать вместе, я почти его не знал – разве что пересекались пару раз, когда он тренировал Новака Джоковича. Я пытался лучше его узнать, но уже через пару недель понял, что между нами нет нужной «химии».

Иногда ты стараешься, хочешь, чтобы всё получилось, но сотрудничество просто не складывается – и этому трудно найти объяснение. Ни стиль общения, ни тренировочный процесс не совпадали с тем, что я искал. Именно поэтому наше сотрудничество завершилось так рано. Честно говоря, никогда не планировал такого развития событий, но когда понимаешь, что что-то не работает, игнорировать это невозможно.

— Ты обиделся после его комментариев о твоей игре?

— Наверное, он был прав в некоторых вещах, но это был очень странный момент для подобных заявлений, потому что в тот конкретный период я переживал очень трудное время из-за спины, и говорить такие вещи… Я чувствовал, что это было очень несправедливо по отношению ко мне, потому что у меня не было возможности нормально тренироваться — спина болела постоянно. Помню, я шёл на тренировку и просто не мог заниматься из-за болей. Думаю, у нас была всего одна или две полноценные тренировки, где я действительно мог показать свой настоящий потенциал и себя. Так что это был очень странный период для комментариев подобного рода, потому что на самом деле не было достаточного времени, чтобы судить, учитывая время, которое мы провели вместе. Мы буквально провели на корте меньше 15 часов. А причина, по которой я нанимаю такого тренера, как Горан, — это прогресс и улучшение моей игры. А не сидеть сложа руки и ничего не делать. Иначе я мог бы делать это с любым другим и намного более дешёвым тренером, потому что я и это тоже принимаю во внимание. Когда плачу тренеру хорошие деньги за работу, действительно хочу выкладываться и отдавать всего себя, и это часть сделки. Я готов на это, — сказал Циципас в интервью Анне Чакветадзе для канала First&Red.