Стефанос Циципас: что во мне самого русского? Я люблю роскошь

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что в нём самого русского, а также описал русский характер.
— Что в тебе самого русского?
— Что во мне самого русского? Я люблю роскошь, наверное. Не знаю. Ценю, люблю роскошь. Пожалуй, это самое русское во мне.
— Как бы ты описал русский характер?
— Довольно отстранённые, пока не узнаешь человека поближе, но если ты уже внутри и стал другом, то ты действительно свой. Это именно то, какой я.
— Ты следишь за русской культурой через фильмы, книги, музыку?
— Музыка, фильмы и некоторые видео о путешествиях на YouTube.
— Какие именно фильмы?
— Фильмы? Драмы. Не знаю, как они называются, но я много смотрел их в последние пару лет. Я не помню названий, не спрашивай, — сказал Циципас в интервью Анне Чакветадзе для канала First&Red.
Напомним, мама Циципаса, Юлия Сальникова, является бывшей советской теннисисткой.