Циципас — о Медведеве и Рублёве: у меня нет к ним претензий. Ценю их уникальные стили

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о взаимоотношениях с россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым. В прошлом он критиковал Медведева за скучный стиль, а Рублёва — за ограниченную игру.

— У тебя были напряжённые моменты с Медведевым и Рублёвым. Сейчас отношения лучше?
— Абсолютно. У меня нет к ним претензий. Я ценю их уникальные, непохожие стили. Я большой поклонник игры Андрея. Думаю, у него можно многому научиться в плане того, насколько сокрушительным можно быть во время игры. Андрей — один из самых трудных соперников, с которыми я сталкивался, особенно когда он в ударе. Против него тяжело защищаться. У него один из самых быстрых ударов в туре.

— Можешь назвать три хороших качества Даниила Медведева?
— Я бы сказал, его умение никогда не сдаваться впечатляет. Видел его в моменты, когда ничего не работает, а он всё ещё способен собраться, сложить пазл и заставить работать. Если честно, я весьма впечатлён тем, как он умудряется пробивать форхенд с таким специфическим движением. Это удивительный навык. Здесь я снимаю шляпу. Впечатлён. Понимаешь, я провёл бесчисленные часы с детства с моим тренером, оттачивая технику и доводя её до максимальной чистоты. И когда вижу это, думаю: «Знаешь что? Я аплодирую тебе. Ты заставляешь это работать. Не знаю как, я бы никогда не смог заставить это работать». Что ещё? Его бэкхенд, у него один из лучших бэкхендов в туре. Особенно когда мяч летит за корпус. Не понимаю, как он это делает. Но это тоже впечатляет, — сказал Циципас в интервью Анне Чакветадзе для канала First&Red.

