Циципас: моя мама иногда меня называет по-простому — Стёпкин

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своих взаимоотношениях с мамой Юлией Сальниковой.

— Мне стало интересно, как тебя называют дома члены семьи. Ты известен как Стефанос, но я также слышала Стёпа и Степан.

— Всё верно, это меня так называют со стороны мамы. Моя мама иногда называет меня более ласково, по-простому — Стёпкин. Да, ей нравится, так что я привык к этому за эти годы.

— А когда она сердится, называет тебя Степан?

— Иногда, да. По-разному бывает, — сказал Циципас в интервью Анне Чакветадзе для канала First&Red.

Напомним, Юлия Сальникова является бывшей советской теннисисткой.