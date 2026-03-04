Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас: моя мама иногда меня называет по-простому — Стёпкин

Циципас: моя мама иногда меня называет по-простому — Стёпкин
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своих взаимоотношениях с мамой Юлией Сальниковой.

— Мне стало интересно, как тебя называют дома члены семьи. Ты известен как Стефанос, но я также слышала Стёпа и Степан.
— Всё верно, это меня так называют со стороны мамы. Моя мама иногда называет меня более ласково, по-простому — Стёпкин. Да, ей нравится, так что я привык к этому за эти годы.

— А когда она сердится, называет тебя Степан?
 — Иногда, да. По-разному бывает, — сказал Циципас в интервью Анне Чакветадзе для канала First&Red.

Напомним, Юлия Сальникова является бывшей советской теннисисткой.

Материалы по теме
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android