Циципас предположил, кто, кроме Алькараса и Синнера, способен выиграть ТБШ

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, кто, кроме испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера, способен выиграть турнир «Большого шлема».

— В недавнем интервью твоя мама сказала, что только Алькарас и Синнер имеют шанс выигрывать турниры «Большого шлема». Ты согласен с ней?

— Думаю, есть много игроков, которые могут выигрывать турниры «Большого шлема», а не только Карлос и Янник. Они показывали отличную стабильность последние пару лет и были практически в каждом финале. Моя мама, возможно, не играла против кого-то из игроков, так что она просто судит со стороны, опираясь на свой профессионализм в прошлом. Знаешь, она, может, кое-что и понимает, но в некоторых вещах я считаю, что есть и другие кандидаты на победу в мэйджорах. Не думаю, что это только Янник и Карлос.

— Кто, например? Ты в списке?

— Не знаю, есть ли я в этом списке. Если буду здоров, то, возможно, да. И я бы не играл на этих турнирах «Большого шлема», если бы думал, что не могу их выиграть. Я бы ещё вчера закончил. Но думаю, что есть много отличных талантливых игроков, у которых есть шансы выиграть «Шлемы». Например, кого я могу назвать? Александр Зверев был очень близок несколько раз. Конечно, есть несколько моментов в его игре, которые, если он улучшит, сможет подойти ещё ближе к пределу. Думаю, он отличный кандидат на титул «Большого шлема».

Знаешь, Лоренцо Музетти в последнее время демонстрирует большой прогресс в игре. Я видел его вживую. Вижу, что он сильно прибавил. Думаю, если он продолжит в том же духе, тоже будет кандидатом на титул «Большого шлема». Несмотря на то что люди говорят, что одноручный бэкхенд — недостаток в современном теннисе, я всё равно верю, что он способен, — сказал Циципас в интервью Анне Чакветадзе для канала First&Red.