Арина Соболенко получила и приняла предложение бизнесмена Георгиоса Франгулиса

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко получила предложение руки и сердца от своего молодого человека — бразильского бизнесмена греческого происхождения Георгиоса Франгулиса. Спортсменка ответила на это согласием. Видео, на котором Франгулис делает Соболенко предложение, опубликовал телеграм-канал «БОЛЬШЕ!»

В отношениях с Георгиосом Франгулисом Арина Соболенко находилась с 2024 года. За этот период теннисистка выиграла два турнира «Большого шлема» — US Open — 2024 и US Open — 2025, а также вышла в финалы «Ролан Гаррос» — 2025 и Australian Open — 2026.

