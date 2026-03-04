Скидки
«Отыграли. Проиграли». Бублик и Андреева подвели итог выступлению в миксте в Индиан-Уэллсе

Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал в своём телеграм-канале видео с восьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой. Теннисисты играли в миксте на выставочном турнире Eisenhower Cup — 2026 в Индиан-Уэллсе (США).

Бублик: отыграли. Проиграли. Но мы довольны, да?

Андреева: мы все довольны. Мне отдали карту в ресторане. Я довольна.

Бублик: мы обязательно следующем году вернёмся, всех вас обыграем. Правильно?

Андреева: я согласна.

Бублик: вырастем, подачу подправим, будем всех обыгрывать.

Бублик и Андреева дошли до полуфинала, где потерпели поражение от американцев Аманды Анисимовой и Лёнера Тьена в полуфинале со счётом 3:10.

