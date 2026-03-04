Скидки
Рыбакина и Фриц победили на турнире в Индиан-Уэллсе, где участвовали Андреева и Бублик

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц одержали победу на выставочном турнире Eisenhower Cup — 2026 в Индиан-Уэллсе (США).

В финале они обыграли дуэт американцев Аманада Анисимова/Лёнер Тьен со счётом 10:7.

В турнире принимала участие одна российская теннисистка — Мирра Андреева играла в паре с казахстанцем Александром Бубликом. Дуэт потерпел поражение от Анисимовой и Тьена в полуфинале со счётом 3:10.

Матчи основной сетки турнира WTA-1000 и «Мастерса» в Индиан-Уэллсе пройдут с 4 по 15 марта.

