Арина Соболенко показала, как Франгулис сделал ей предложение

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в соцсетях видео момента, на котором её бойфренд, бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис, делает ей предложение руки и сердца.

Соболенко и Франгулис находятся в отношениях с 2024 года. Недавно Арина рассказала в соцсетях, что пара завела собаку.

После Australian Open Соболенко пока на корт не выходила. Белоруска снялась с турниров категории WTA-1000 в Дохе и Дубае. Арина Соболенко примет участие в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с 4 по 15 марта, где в прошлом году дошла до финала.