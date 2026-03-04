Скидки
Арина Соболенко показала, как Франгулис сделал ей предложение

Арина Соболенко показала, как Франгулис сделал ей предложение
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в соцсетях видео момента, на котором её бойфренд, бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис, делает ей предложение руки и сердца.

Соболенко и Франгулис находятся в отношениях с 2024 года. Недавно Арина рассказала в соцсетях, что пара завела собаку.

После Australian Open Соболенко пока на корт не выходила. Белоруска снялась с турниров категории WTA-1000 в Дохе и Дубае. Арина Соболенко примет участие в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с 4 по 15 марта, где в прошлом году дошла до финала.

