Синнер высказался об игроках, которые застряли в Дубае из-за конфликта на Ближнем Востоке

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выразил надежду на обеспечение безопасности игрокам, которые не могут выбраться из Дубая (ОАЭ) из-за вооружённых действий в странах Ближнего Востока.

«Есть вещи, которые мы не можем контролировать, это одна из них. В ATP стараются принимать лучшие решения, чтобы мы чувствовали себя как можно безопаснее. Это всё, что я могу сказать сейчас.

Конечно, надеюсь, что все в безопасности и смогут приехать на турнир или хотя бы вернуться домой. Я стараюсь сосредоточиться на себе, но понимаю, что в жизни есть много вещей важнее, чем теннис. Как игроки мы хорошо защищены, надеюсь, что другие чувствуют то же самое», — приводит слова Синнера Punto de Break.

