«Немного тревожит». Карлос Алькарас — о застрявших в ОАЭ теннисистах

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о ситуации на Ближнем Востоке, из-за которой игроки не могут покинуть Дубай (ОАЭ), где на прошлой неделе проходил турнир ATP-500.

«Это было неожиданно. Всего несколько дней или неделю назад мы все играли там, и вдруг всё это происходит. Видеть, как некоторые игроки оказались там в ловушке, не имея возможности уехать, немного тревожит, по крайней мере, меня.

Надеюсь, они смогут приехать в Индиан-Уэллс в ближайшее время. Я не знаю, какова ситуация сейчас, но мы все надеемся, что она разрешится», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Ранее стало известно, что Дубай смогли покинуть российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

