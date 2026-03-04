Алькарас оценил вероятность повторения рекорда Джоковича по количеству побед подряд

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос, думает ли он о рекорде легендарного серба Новака Джоковича по количеству побед подряд.

На старте сезона-2011 Джокович выиграл 41 матч подряд. На данный момент у Алькараса 12 матчей без поражений.

«Вы не понимаете, насколько это сложно, пока не начинаете стремиться к чему-то подобному. Вы думаете, что 41 — это не так уж много, но когда у вас 12, вы говорите: «Чёрт, впереди ещё четыре-пять турниров, самых крупных в мире». Я очень горжусь своим стартом года. Надеюсь, серия продолжится, но я просто рад видеть, что показываю отличный теннис», — приводит слова Алькараса Punto de Break.