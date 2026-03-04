«У меня было бы больше побед». Соболенко о возможном введении пятисетового формата на ТБШ

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказала мнение по поводу возможного введения пятисетового формата на ТБШ в женском теннисе.

«Если бы в итоге это произошло, считаю, у меня было бы больше побед на турнирах «Большого шлема». Я чувствую себя физически очень сильной. Уверена, что мой организм справится с этим, так что надеюсь, это произойдёт.

Всем игрокам пришлось бы выполнять большую физическую работу, но это спорт, мы должны заботиться о себе. Если мы на это решимся, действительно думаю, что у меня будет преимущество», — приводит слова Соболенко Punto de Break.