Теннис

«Посмотрите, как я выгляжу». Арина Соболенко поделилась первыми эмоциями от помолвки

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями сразу после помолвки, опубликовав видео на личной странице в соцсетях.

«Всё хорошо, ребята, всё случилось. Посмотрите, как я выгляжу. Это твоя вина (обращается к подруге. — Прим. «Чемпионата»). Она даже по секрету мне не сказала, что происходит. Я бы была полностью подготовлена», — сказала Соболенко.

Фото: Соцсети Соболенко

Бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис сделал Арине Соболенко предложение, на которое она ответила согласием. Белоруска показала видео этого момента.

