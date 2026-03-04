Джокович, Алькарас, Калинская, Анисимова и другие поздравили Соболенко с помолвкой

Многие теннисисты и знаменитые личности поздравили четырёхкратную победительницу турниров «Большого шлема», первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и бизнесмена Георгиоса Франгулиса с помолвкой. На радостную новость все отреагировали в комментариях под постом Соболенко в социальных сетях.

Среди поздравивших пару 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, российская теннисистка Анна Калинская, американка Аманда Анисимова и многие другие.

Фото: Соцсети Соболенко

Соболенко и Франгулис находятся в отношениях с 2024 года. Недавно Арина рассказала в соцсетях, что пара завела собаку.