Джокович, Алькарас, Калинская, Анисимова и другие поздравили Соболенко с помолвкой

Многие теннисисты и знаменитые личности поздравили четырёхкратную победительницу турниров «Большого шлема», первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и бизнесмена Георгиоса Франгулиса с помолвкой. На радостную новость все отреагировали в комментариях под постом Соболенко в социальных сетях.
Среди поздравивших пару 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, российская теннисистка Анна Калинская, американка Аманда Анисимова и многие другие.
Фото: Соцсети Соболенко
Соболенко и Франгулис находятся в отношениях с 2024 года. Недавно Арина рассказала в соцсетях, что пара завела собаку.