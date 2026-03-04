Скидки
Кузнецова — о помолвке Соболенко: помните, как Арина намекала жениху на это в интервью?

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на новость о помолвке белорусской теннисистки, первой ракетки мира Арины Соболенко.

«Георгиос Франгулис, бойфренд Арины Соболенко, сделал ей предложение. Помните, как Арина намекала ему на это в интервью на корте в Австралии? Очень мило, красиво и романтично. От всей души поздравляю ребят с помолвкой», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

«Оказываю давление». Соболенко намекнула бойфренду на свадьбу после титула в Брисбене

После победы на турнире в Брисбене (Австралия) в январе 2026 года Арина Соболенко намекала Франгулису на свадьбу. Пара состоит в отношениях с 2024 года.

