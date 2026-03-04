Скидки
ATP бесплатно эвакуирует участников «челленджера» в ОАЭ. Вчера предлагали билет за € 5000

Комментарии

Белорусский теннисист Илья Ивашко на личной странице в социальных сетях сообщил, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) покроет все расходы игроков на дорогу из ОАЭ. Изначально игрокам предложили покинуть страну на чартерном рейсе стоимостью € 5 тыс. с человека.

«Только что получил подтверждение, что все участники турнира в Фуджейре будут эвакуированы бесплатно. Все расходы полностью покрыты. Отличная работа, ATP!» — написал Ивашко.

Во вторник, 3 марта, на «челленджере» в Фуджэйре (ОАЭ) были остановлены матчи после сообщений о взрывах в районе города. Взрыв произошёл примерно в 13 километрах от места проведения турнира. Спустя некоторое время турнир был отменён.

