Мирра Андреева сыграет в парном разряде с Викторией Мбоко на турнире в Индиан-Уэллсе
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 10-й номер рейтинга канадка Виктория Мбоко заявились на турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.
В первом круге 18-летняя Андреева и 19-летняя Мбоко попали на четвёртых сеяных соревнований — бельгийку Элисе Мертенс и китаянку Чжан Шуай.
Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 1-й круг
05 марта 2026, четверг. 21:00 МСК
Мирра Андреева
Виктория Мбоко
М. Андреева В. Мбоко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Элисе Мертенс
Чжан Шуай
Э. Мертенс Ч. Шуай
В текущем сезоне Мирра Андреева и Виктория Мбоко дважды играли друг с другом. В финале турнира в Брисбене (Австралия) победила россиянка, в третьем круге Дохи (Катар) выиграла канадка.
Матчи основной сетки на престижном турнире в Индиан-Уэллсе пройдут с 4 по 15 марта. В одиночном разряде Мирре Андреевой предстоит защищать титул. В прошлогоднем финале россиянка обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко.
