Карен Хачанов впервые высказался о ситуации с вылетом из Дубая

Комментарии

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, чем занимался в Дубае (ОАЭ) в то время, пока не мог покинуть страну из-за закрытия воздушного пространства.

«В принципе, со мной все хорошо, слава богу. Мы с семьёй были в Дубае, тоже не смогли улететь вовремя, до того, как всё началось. Поэтому просто проводили время дома, с семьёй. Были немножко в подвешенном состоянии — непонятно, что и как. Откроется, не откроется, что делать, какой план — выезжать, не выезжать, тренироваться или нет. Ходил в зал, старался поддерживать форму. Просто ждали, какие варианты будут появляться.

Вчера смогли улететь из Омана в Стамбул, и сейчас летим в Лос-Анджелес с утра. Попробуем прилететь в Индиан-Уэллс на турнир», — сказал Хачанов в видео, опубликованном в телеграм-канале First&Red.

Новости. Теннис
