«Мне приходится напрягаться, чтобы вспомнить детали». Беккер — об измене первой жене

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился подробностями бракоразводного процесса со своей первой супругой Барбарой Фелтус. Семья распалась из-за измены Беккера, а позже в СМИ появились сведения, якобы спортсмен находился в баре в момент схваток Фелтус.

«Схваток не было. Она была в больнице, но схваток не было. Нет. Если перенестись вперёд, мы урегулировали всё в рамках развода. Я ей изменил, без сомнений. Но нам удалось сохранить отношения, основанные на уважении. Она замечательная мать для моих двух старших сыновей. В этом году она тоже переехала в Милан. Мы пережили это.

После развода было несколько неприятных сцен. Это было так давно, что мне приходится напрягаться, чтобы вспомнить детали, которые были не самыми приятными с её стороны. Не вдаваясь в подробности, у неё тогда была сила позиции, потому что плохим парнем был я. Она получила солидную компенсацию и хорошие ежемесячные выплаты. И со временем она поняла, что идеальных людей не бывает.

Я считаю себя хорошим отцом. Я действительно заботился о двух старших сыновьях, даже несмотря на то, что тогда они не жили в Европе — они переехали в Майами. Спустя 25 лет мы считаемся сплочённой семьёй, независимо от того, что произошло», — приводит слова Беккера Daily Mail.