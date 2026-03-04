Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне приходится напрягаться, чтобы вспомнить детали». Беккер — об измене первой жене

«Мне приходится напрягаться, чтобы вспомнить детали». Беккер — об измене первой жене
Борис Беккер
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился подробностями бракоразводного процесса со своей первой супругой Барбарой Фелтус. Семья распалась из-за измены Беккера, а позже в СМИ появились сведения, якобы спортсмен находился в баре в момент схваток Фелтус.

«Схваток не было. Она была в больнице, но схваток не было. Нет. Если перенестись вперёд, мы урегулировали всё в рамках развода. Я ей изменил, без сомнений. Но нам удалось сохранить отношения, основанные на уважении. Она замечательная мать для моих двух старших сыновей. В этом году она тоже переехала в Милан. Мы пережили это.

После развода было несколько неприятных сцен. Это было так давно, что мне приходится напрягаться, чтобы вспомнить детали, которые были не самыми приятными с её стороны. Не вдаваясь в подробности, у неё тогда была сила позиции, потому что плохим парнем был я. Она получила солидную компенсацию и хорошие ежемесячные выплаты. И со временем она поняла, что идеальных людей не бывает.

Я считаю себя хорошим отцом. Я действительно заботился о двух старших сыновьях, даже несмотря на то, что тогда они не жили в Европе — они переехали в Майами. Спустя 25 лет мы считаемся сплочённой семьёй, независимо от того, что произошло», — приводит слова Беккера Daily Mail.

Материалы по теме
«Прощай, аномальная серия». Теннисный мир гадает, где Медведев возьмёт 24-й титул
«Прощай, аномальная серия». Теннисный мир гадает, где Медведев возьмёт 24-й титул
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android