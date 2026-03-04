«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 4 на 5 марта

В ночь с 4 на 5 марта в Индиан-Уэллсе пройдут матчи первого круга на турнире категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Первый круг. Расписание матчей 4-5 марта (время московское):

23:20. Зизу Бергс (Бельгия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);

1:30. Маттео Берреттини (Италия) — Адриан Маннарино (Франция);

2:30. Гаэль Монфис (Франция) — Алексис Галарно (Канада);

4:00. Жоао Фонсека (Бразилия) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия);

6:30. Стефанос Циципас (Греция) — Денис Шаповалов (Канада).

Действующим чемпионком турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.