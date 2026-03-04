«Для меня это честь». Синнер — о попадании в список номинантов Laureus World Sports Awards

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал попадание в список номинантов международной премии Laureus World Sports Awards — 2026 в категории «Спортсмен года» среди мужчин и женщин. В шорт-листе также Карлос Алькарас.

«Невероятно горжусь своим 2025 годом и той работой, которую мы проделали с командой. Защита титула на Australian Open стала отличным началом, а выход во все четыре финала «Большого шлема», особенно победа на Уимблдоне, — нечто особенное. Я безмерно благодарен всем, кто меня поддерживает. И спасибо СМИ за номинацию на Laureus. Для меня честь быть среди претендентов на самую престижную спортивную награду в компании столь выдающихся атлетов», — приводит слова Синнера La Gazzetta dello Sport.