Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 4 на 5 марта

В ночь с 4 на 5 марта в Индиан-Уэллсе пройдут матчи первого круга на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Первый круг. Расписание матчей 4-5 марта (время московское):

22:00. Кимберли Биррелл (Австралия) — Оксана Селехметьева (Россия);

22:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания);

23:00. Анастасия Потапова (Австрия) — Марина Стакушич (Канада);

0:30. Элла Зайдель (Германия) — Анастасия Захарова (Россия);

2:00. Далма Галфи (Венгрия) — Анна Блинкова (Россия);

5:00. Бьянка Андрееску (Канада) — Камилла Рахимова (Узбекистан).