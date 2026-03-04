Скидки
Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 4 на 5 марта

Комментарии

В ночь с 4 на 5 марта в Индиан-Уэллсе пройдут матчи первого круга на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Первый круг. Расписание матчей 4-5 марта (время московское):

22:00. Кимберли Биррелл (Австралия) — Оксана Селехметьева (Россия);
22:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания);
23:00. Анастасия Потапова (Австрия) — Марина Стакушич (Канада);
0:30. Элла Зайдель (Германия) — Анастасия Захарова (Россия);
2:00. Далма Галфи (Венгрия) — Анна Блинкова (Россия);
5:00. Бьянка Андрееску (Канада) — Камилла Рахимова (Узбекистан).

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
