Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Собака даёт эмоциональную поддержку». Кузнецова — о питомцах теннисисток на турнирах

«Собака даёт эмоциональную поддержку». Кузнецова — о питомцах теннисисток на турнирах
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о теннисистках, которые берут с собой на соревнования питомцев.

«Увидела, что в Индиан-Уэллс с собаками Мирра, Аня Калинская, Настя Потапова. Здорово, что сейчас турниры лояльны к питомцам.

Дольче мой, конечно, покрупнее, но, когда я с ним ездила по турнирам, было проблемно водить его на территорию кортов, в частности на американской серии: были игроки, у которых аллергия на собак, в раздевалку нельзя было провести. Только Серена проносила в сумке, потому что там её собаку никто никогда не замечал.

Собака, безусловно, даёт эмоциональную поддержку. Но сидеть постоянно на трибунах, во время матча, собаке сложно – элементарно жарко. Когда я путешествовала с Дольче, в Индиан-Уэллс, в частности, есть классный сервис: они забирали с утра и гуляли во дворе с другими собаками, что для Дольче было супер. В Майами же нанимала догситтера с почасовой оплатой», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Соболенко получила шикарное кольцо с бриллиантом! Арина выйдет замуж за богатого бразильца
Видео
Соболенко получила шикарное кольцо с бриллиантом! Арина выйдет замуж за богатого бразильца
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android