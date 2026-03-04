«Собака даёт эмоциональную поддержку». Кузнецова — о питомцах теннисисток на турнирах

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о теннисистках, которые берут с собой на соревнования питомцев.

«Увидела, что в Индиан-Уэллс с собаками Мирра, Аня Калинская, Настя Потапова. Здорово, что сейчас турниры лояльны к питомцам.

Дольче мой, конечно, покрупнее, но, когда я с ним ездила по турнирам, было проблемно водить его на территорию кортов, в частности на американской серии: были игроки, у которых аллергия на собак, в раздевалку нельзя было провести. Только Серена проносила в сумке, потому что там её собаку никто никогда не замечал.

Собака, безусловно, даёт эмоциональную поддержку. Но сидеть постоянно на трибунах, во время матча, собаке сложно – элементарно жарко. Когда я путешествовала с Дольче, в Индиан-Уэллс, в частности, есть классный сервис: они забирали с утра и гуляли во дворе с другими собаками, что для Дольче было супер. В Майами же нанимала догситтера с почасовой оплатой», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.