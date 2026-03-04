Скидки
«Захотелось начать всё с чистого листа». Дрейпер — о короткой стрижке

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал о своём решении сменить имидж. Спортсмен сделал короткую стрижку перед началом сезона.

«Нет ничего лучше короткой стрижки. Если честно, за ней почти не нужно ухаживать. Моё отсутствие вдохновило меня подстричься. Восемь месяцев – это тяжело, особенно в индивидуальном виде спорта, где оказываешься в полной изоляции. Захотелось начать всё с чистого листа. Не знаю, лучшая ли это моя стрижка или лучший выбор с точки зрения моды, но что-то новое – всегда хорошо. Думаю, я вернусь к этой стрижке снова, однако пока дам волосам отрасти», – сказал Дрейпер на пресс-конференции.

Ранее Дрейпер не смог обыграть французского спортсмена Артура Риндеркнеша во втором круге хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

