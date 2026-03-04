Скидки
Стало известно, почему Ферреро отписался от Алькараса в социальных сетях

Хуан-Карлос Ферреро и Карлос Алькарас
Комментарии

Хуан-Карлос Ферреро, бывший многолетний тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса, объяснил, почему отписался от теннисиста в социальных сетях. Это был психологический ход, заявил специалист.

«Я не подписан на него, потому что мне нужно немного времени, чтобы дистанцироваться. Хотя, если я захожу в соцсети, он всё равно появляется повсюду. В итоге ничего не изменилось. Подписываешься на теннисные аккаунты и турниры — и он всё равно вылезает.

Я сделал это не из обиды. Мне хочется увидеть его и обнять. Нормализовать всё, что произошло. Думаю, у нас ещё должен состояться один разговор. Мне бы этого хотелось», — приводит слова Ферреро La Sexta.

«Для меня это честь». Синнер — о попадании в список номинантов Laureus World Sports Awards
Комментарии
