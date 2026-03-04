«Сияю». Арина Соболенко рассказала, как себя чувствует после предложения руки и сердца

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась впечатлениями после того, как ей сделали предложение руки и сердца. Она отметила, что была удивлена таким шагом со стороны возлюбленного бизнесмена Георгиоса Франгулиса.

— Это же невеста! Как мы себя чувствуем?

— Сияю, сияю.

— Ты была удивлена?

— Это очевидно. Вы видели мой наряд, образ без макияжа? На мне практически не было одежды, — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Соболенко и Франгулис встречаются с 2024 года. За этот период теннисистка выиграла два турнира «Большого шлема» — US Open — 2024 и US Open — 2025, а также вышла в финалы «Ролан Гаррос» — 2025 и Australian Open — 2026.