Арина Соболенко поделилась фотографиями момента, как ей сделали предложение

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фотографии момента, когда её жених, греческий бизнесмен Георгиос Франгулис сделал спортсменке предложение руки и сердца. Соболенко ранее подчеркнула, что не была готова к этому событию.

«Я наконец-то могу называть его по-другому… жених», — написала Соболенко в социальных сетях.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис встречаются с 2024 года. За этот период теннисистка выиграла два турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат США в 2024 и 2025 годах, а также вышла в финалы «Ролан Гаррос» — 2025 и Australian Open — 2026.

