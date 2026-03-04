Скидки
Синнер: хочу жить жизнью обычного парня — играть в гольф и в приставку, водить машину

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своей жизни за пределами корта в преддверии «Мастерса» в Индиан-Уэлсе (США).

«Мне нужно заниматься и другими вещами – жить жизнью обычного 24-летнего парня: играть в гольф и в приствку, водить машину. Такие дни случаются редко, потому что я многим жертвую, чтобы быть там, где я сейчас. Но это важные вещи. И ещё важно окружать себя правильными людьми – это даёт позитивную энергию и ощущение стабильности», — сказал Синнер на пресс-конференции.

«Мастерс» в Индиан-Уэлсе пройдёт с 4 по 15 марта. Действующим победителем соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер, который в финале турнира прошлого года был сильнее датчанина Хольгера Руне со счётом 6:2, 6:2.

