«Верю в свой теннис». Дрейпер — о защите титула в Индиан-Уэллсе

Комментарии

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер поделился ожиданиями от турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я бы не приехал сюда, если бы не чувствовал, что могу победить. Из-за этого я не выступил в Австралии. Если собираюсь играть, хочу быть в форме. Я не просто выступаю, а стараюсь пройти весь путь до титула. Я верю в свой теннис. За последние восемь месяцев я сильно прибавил как игрок. Посмотрим, что будет дальше. Понимаю, что пропустил много времени. Я стараюсь на этом не зацикливаться», – сказал Дрейпер на пресс-конференции.

«Мастерс» в Индиан-Уэлсе пройдёт с 4 по 15 марта. В финале турнира прошлого года Дрейпер был сильнее датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

