Кимберли Бирелл — Оксана Селехметьева, результат матча 4 марта 2026, счет 2:0, первый круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Оксана Селехметьева завершила выступление на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе
76-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). На старте турнира она проиграла Кимберли Биррелл из Австралии. Встреча завершилась со счётом 1:6, 4:6.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
04 марта 2026, среда. 22:10 МСК
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Селехметьева выполнила три подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать два из шести брейк-пойнтов. Биррелл не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она одолела белоруску Арину Соболенко.

Будет ли в Индиан-Уэллсе новая битва Мирры с украинкой? Путь Андреевой к защите титула
Будет ли в Индиан-Уэллсе новая битва Мирры с украинкой? Путь Андреевой к защите титула
