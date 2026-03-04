Оксана Селехметьева завершила выступление на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе

76-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). На старте турнира она проиграла Кимберли Биррелл из Австралии. Встреча завершилась со счётом 1:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Селехметьева выполнила три подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать два из шести брейк-пойнтов. Биррелл не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она одолела белоруску Арину Соболенко.