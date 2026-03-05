Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Итальянская теннисистка заявила об угрозах в свой адрес перед матчем в Индиан-Уэллсе

Итальянская теннисистка заявила об угрозах в свой адрес перед матчем в Индиан-Уэллсе
Лукреция Стефанини
Комментарии

Итальянская теннисистка 138-я ракетка мира Лукреция Стефанини поделилась сведениями о сообщении в социальных сетях, которое получила перед матчем квалификационного раунда в рамках турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Незнакомец написал спортсменке и предупредил её о последствиях, если та одержит победу во встрече с Викторией Хименес-Касинцевой. Лукреция поставила в известность Женскую теннисную ассоциацию (WTA). После этого к ней приставили охрану. В итоге в матче итальянка уступила со счётом 6:4, 4:6, 4:6.

«Мне и моей семье угрожали, если я выиграю матч. Они упомянули моих родителей, место моего рождения и прислали фотографию пистолета. Я рассказываю обо всём этом в видео, потому что считаю неправильным оказывать на меня такое давление или создавать такого рода дискомфорт перед матчем, заставлять меня чувствовать себя в опасности. Поэтому я сразу же обратилась в WTA, и они обеспечили мне дополнительную охрану, были очень внимательны, проводив меня до машины после встречи.

Я не могу позволить себе быть запуганной или поддаваться влиянию из-за своей работы. Считаю, что это не только работа, но и удовольствие, поэтому не могу представить, чтобы угрозы разрушили этот вид спорта. Я не придала этим сообщениям никакого значения, однако я сообщила об этом и буду продолжать это делать, если вы продолжите присылать мне подобные сообщения», — сказала Стефанини в социальных сетях.

Материалы по теме
Фото
Арина Соболенко поделилась фотографиями момента, как ей сделали предложение
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android