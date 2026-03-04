Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Путинцева — Паула Бадоса, результат матча 4 марта 2026, счет 2:0 WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Юлия Путинцева уверенно обыграла Паулу Бадосу на старте турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Представительница Казахстана Юлия Путинцева уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). На старте турнира она обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
04 марта 2026, среда. 22:10 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Встреча теннисисток продлилась 1 час 23 минуты. За это время Путинцева не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Бадосы четыре эйса, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко.

Материалы по теме
Мирра защищает титул, Джокович и Соболенко возвращаются в тур. Расписание турниров в марте
Мирра защищает титул, Джокович и Соболенко возвращаются в тур. Расписание турниров в марте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android