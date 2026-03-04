Юлия Путинцева уверенно обыграла Паулу Бадосу на старте турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Представительница Казахстана Юлия Путинцева уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). На старте турнира она обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 23 минуты. За это время Путинцева не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Бадосы четыре эйса, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко.