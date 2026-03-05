«Достичь такого уровня невозможно». Бублик — о карьерах Надаля, Федерера и Джоковича

10-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик рассказал, что отличает легендарных игроков от остальных теннисистов,

«Для того чтобы играть на уровне Надаля, Федерера и Джоковича, вы должны быть инопланетянином. На мой взгляд, достичь такого уровня невозможно. Это слишком требовательно для моего понимания. Ты должен быть особенным, должен пожертвовать всей своей жизнью ради этого. Как я уже сказал, для меня это то, что выходит за рамки понимания. Но я думаю, что именно поэтому они легендарные игроки», — приводит слова Бублика Punto de Break.

Александр Бублик готовится принять участие на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэлсе, который пройдёт с 4 по 15 марта. В финале турнира прошлого года британец Джек Дрейпер был сильнее датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.