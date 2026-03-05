Президент Федерации тенниса Италии потребовал наказать тех, кто угрожал Стефанини

Глава Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги прокомментировал угрозы в адрес теннисистки Лукреции Стефанини на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Он потребовал найти нарушителей спокойствия спортсменки.

«Угрозы, которым подверглась Стефанини, — крайне опасный и недопустимый шаг. Отправка изображений оружия, использование личных данных и угрозы в адрес спортсменки – это недопустимое давление, выходящее далеко за пределы спорта.

Тот, кто думает, что может повлиять на исход матча через страх или нанести удар по теннисистке из-за интереса в ставках, должен понимать, что это преступление. Это поведение заслуживает немедленной реакции правоохранителей.

Федерация безоговорочно поддерживает Лукрецию. Мы требуем установить личности виновных и наказать их, а также настаиваем на том, чтобы международная система значительно усилила механизмы защиты спортсменов. Спорт неприкосновенен. И те, кто ему угрожает, должны понести ответственность», — приводит слова Бинаги пресс-служба федерации.