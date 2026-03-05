Скидки
Александр Бублик рассказал о своих взаимоотношениях c Алькарасом и Синнером

10-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик рассказал о своих взаимоотношениях с лидерами мирового рейтинга Карлосом Алкьарасом и Янником Синнером.

«Я восхищался „Большой тройкой“, но мы не друзья. С Карлосом и Янником отношения немного проще, потому что я уже был в туре, когда они появились. Они привносят много нового в игру. Карлос забавный и очень шумный парень. Янник больше холодный, по крайней мере, на корте. За его пределами он приятный человек. Здорово было бы встретиться с ними бросить вызов», — приводит слова Бублика Punto de Break.

Александр Бублик готовится принять участие на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэлсе, который пройдёт с 4 по 15 марта. В финале турнира прошлого года британец Джек Дрейпер был сильнее датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

