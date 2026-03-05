Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Паолини

91-я ракетка мира представительница Австрии Анастасия Потапова в упорной борьбе вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). На старте турнира она обыграла представительницу Канады Марину Стакушич (130-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 25 минут. За это время Потапова сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Стакушич два эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В следующем круге экс-россиянка встретится с седьмой ракеткой мира из Италии Жасмин Паолини. Матч состоится 6 марта.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она одолела белоруску Арину Соболенко.