Анастасия Потапова — Марина Стакушич, результат матча 5 марта 2026, счёт 2:1, первый круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Паолини
Комментарии

91-я ракетка мира представительница Австрии Анастасия Потапова в упорной борьбе вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). На старте турнира она обыграла представительницу Канады Марину Стакушич (130-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
04 марта 2026, среда. 23:10 МСК
Анастасия Потапова
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		1 5
         
Марина Стакушич
Канада
Марина Стакушич
М. Стакушич

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 25 минут. За это время Потапова сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Стакушич два эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В следующем круге экс-россиянка встретится с седьмой ракеткой мира из Италии Жасмин Паолини. Матч состоится 6 марта.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она одолела белоруску Арину Соболенко.

«Давайте ввёдем пять сетов на ТБШ». Откровения Соболенко и Рыбакиной перед Индиан-Уэллсом
