Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Радукану

86-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). На старте турнира она обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель (83-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Встреча теннисисток продлилась 1 час 6 минут. За это время Захарова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Зайдель одна подача навылет, четыре двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.
В следующем круге россиянка встретится с 24-й ракеткой мира из Великобритании Эммой Радукану. Матч состоится 6 марта.
Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она одолела белоруску Арину Соболенко.
- 5 марта 2026
-
04:05
-
02:00
-
00:51
-
00:34
-
00:22
-
00:15
-
00:05
- 4 марта 2026
-
23:59
-
23:48
-
22:58
-
22:44
-
22:39
-
22:17
-
22:04
-
20:41
-
19:58
-
19:00
-
18:03
-
18:00
-
17:22
-
17:18
-
15:52
-
13:30
-
13:11
-
12:45
-
12:35
-
12:13
-
11:37
-
11:26
-
11:12
-
10:46
-
10:28
-
10:19
-
09:49
-
08:41