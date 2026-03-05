Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Радукану

86-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). На старте турнира она обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель (83-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 6 минут. За это время Захарова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Зайдель одна подача навылет, четыре двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

В следующем круге россиянка встретится с 24-й ракеткой мира из Великобритании Эммой Радукану. Матч состоится 6 марта.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она одолела белоруску Арину Соболенко.