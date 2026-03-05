Россиянка Анна Блинкова с победы стартовала на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе

94-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). На старте турнира она обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи (84-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.
Встреча теннисисток продлилась 1 час 35 минут. За это время Блинкова сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Галфи семь подач навылет, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанного.
В следующем круге россиянка встретится с шестой ракеткой мира из США Аманду Анисимову. Матч состоится 6 марта.
Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она одолела белоруску Арину Соболенко.
