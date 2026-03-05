Скидки
Далма Галфи — Анна Блинкова, результат матча 5 марта 2026, счёт 0:2, первый круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Россиянка Анна Блинкова с победы стартовала на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе
94-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). На старте турнира она обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи (84-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
05 марта 2026, четверг. 03:15 МСК
Далма Галфи
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Встреча теннисисток продлилась 1 час 35 минут. За это время Блинкова сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Галфи семь подач навылет, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанного.

В следующем круге россиянка встретится с шестой ракеткой мира из США Аманду Анисимову. Матч состоится 6 марта.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она одолела белоруску Арину Соболенко.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Радукану
