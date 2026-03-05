Определился соперник Александра Зверева во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Стал известен соперник четвёртой ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева во втором круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Им стал 66-й номер рейтинга итальянский спортсмен Маттео Берреттини. На старте турнира он обыграл 37-летнего представителя Франции Адриана Маннарино (48-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:5.
Встреча теннисистов продлилась 2 час 48 минут. За это время Берреттини сделал 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Маннарино шесть подач навылет, две двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанного.
Матч следующего круга между Берреттини и Зверевым состоится 6 марта.
Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он одолела норвежца Хольгера Руне.
