39-летний Гаэль Монфис стартовал с победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 4 на 5 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между 148-й ракеткой мира 39-летним Гаэлем Монфисом из Франции и 129-м в мировом рейтинге канадцем Алексисом Галарно. Встреча закончилась победой Монфиса в двух сетах — 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Монфис шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Галарно выполнил один эйс при шести двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Гаэль Монфис встретится с девятой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (девятый посев).