Гаэль Монфис — Алексис Галарно, результат матча 5 марта 2026, счет 2:0, 1-й круг Мастерса в Индиан-Уэллсе

39-летний Гаэль Монфис стартовал с победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
В ночь с 4 на 5 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между 148-й ракеткой мира 39-летним Гаэлем Монфисом из Франции и 129-м в мировом рейтинге канадцем Алексисом Галарно. Встреча закончилась победой Монфиса в двух сетах — 6:3, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
05 марта 2026, четверг. 04:10 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Алексис Галарно
Канада
Алексис Галарно
А. Галарно

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Монфис шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Галарно выполнил один эйс при шести двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Гаэль Монфис встретится с девятой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (девятый посев).

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
